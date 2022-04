Roma, tutti a disposizione di Mourinho: possibile riposo per due centrocampisti

Allenamento mattutino per la Roma seguito dal pranzo a Trigoria, poi nel pomeriggio la partenza in treno per Napoli.

Allenamento mattutino per la Roma seguito dal pranzo a Trigoria, poi nel pomeriggio la partenza in treno per Napoli. Tutti i calciatori della rosa sono a disposizione di Mourinho, compreso uno Spinazzola in rodaggio. Il tecnico portoghese per la sfida di domani al Maradona dovrebbe cambiare al massimo un paio nella formazione, possibile un turno di riposo per Cristante e Mkhitaryan che hanno bisogno di rifiatare. Pienamente recuperato Pellegrini, uscito dalla sfida col Bodo con una caviglia gonfia, ma ieri in campo coni compagni. Con il capitano giallorosso dovrebbe esserci Zaniolo a supporto di Abraham. Sarebbe la seconda consecutiva da titolare per il talento ritrovato, che potrebbe rappresentare l’arma in più per la Roma in questo finale di stagione. Oggi verranno sciolti gli ultimi dubbi al termine della rifinitura. A riportarlo è il quotidiano romano il Tempo.