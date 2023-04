Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: anche Mourinho fa turnover

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 30ª giornata di Serie A tra Roma e Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 30ª giornata di Serie A tra Roma e Udinese. Mourinho deve fare i conti con gli infortuni di Abraham (quest'ultimo è comunque in panchina) e Dybala e decide di dare un po' di riposo a Ibanez, Matic e ai due laterali Spinazzola e Zalewski. Davanti c'è Belotti. Sottil deve rinunciare a due giocatori all'ultimo momento: non ci sono Arslan e Beto nell'undici titolare, a causa di problemi influenzali. In attacco ecco dunque Pereyra a rimorchio di Success falso nove.