Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: torna Pellegrini dal 1'. Si ferma Pereyra

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Udinese, match delle 18 valido per la 13ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma di Mourinho torna in campo con l'obiettivo di strappare punti pesanti: all'Olimpico c'è l'Udinese di Cioffi, reduce dal pareggio interno contro l'Atalanta. Sfida fondamentale per i giallorossi dello Special One dopo lo 0-0 nel derby prima della sosta: in attacco spazio al duo Lukaku-Dybala con Pellegrini che torna titolare in cabina di regia scortato da Cristante e Paredes.

Brutte notizie per i bianconeri, Pereyra si è fermato a causa di un risentimento dell'ultim'ora: in attacco Thauvin e Success con Samardzic, Walace e Pareyo a centrocampo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Zarraga, Kamara, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Kabasele, Kristensen, Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi