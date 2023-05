Roma, un'altra tegola per Mourinho: El Shaarawy va ko e rischia lungo stop

Piove sul bagnato in casa Roma. Stephan El Shaarawy, autore del gol che ha sbloccato il match contro il Monza finito 1-1, è stato costretto a uscire

Piove sul bagnato in casa Roma. Stephan El Shaarawy, autore del gol che ha sbloccato il match contro il Monza finito 1-1, è stato costretto a uscire al 68esimo per un infortunio che non è di lieve entità. L'attaccante classe '92 - scrive 'Vocegiallorossa' - ha rimediato una lesione al flessore e rischia un lungo stop. Si attende adesso l'esito degli esami strumentali per valutare con più accuratezza l'entità del problema. Un'altra tegola per José Mourinho che nel prossimo turno affronterà l'Inter senza tantissimi giocatori.