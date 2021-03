Roma, un caso Covid per Fonseca in vista del Napoli: Juan Jesus in isolamento

Dopo il contatto diretto con un positivo al Covid-19, il difensore della Roma Juan Jesus circa una settimana fa era stato costretto a lasciare il ritiro giallorosso di Firenze per far rientro nella Capitale: il brasiliano è però risultato ieri positivo al virus, dopo un primo tampone negativo seguito al viaggio di ritorno a Roma.

La Roma, con la consueta cautela, lo aveva messo subito in isolamento e non ci sono ricadute sul gruppo squadra proprio perché il ragazzo è già in isolamento da giorni.