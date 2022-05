Roma-Venezia, le formazioni ufficiali: torna Spinazzola dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Venezia, ultimo anticipo della penultima di campionato in programma alle 20.45.

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Venezia, ultimo anticipo della penultima di campionato in programma alle 20.45. Il Venezia si presenta all'Olimpico senza più niente da chiedere, dopo la retrocessione aritmetica arrivata oggi. Di fronte, i giallorossi che invece inseguono un piazzamento utile alla qualificazione in Champions League.

José Mourinho regala una grande notizia: esordio da titolare in questa stagione per Leonardo Spinazzola, rientrato dal grave infortunio patito durante gli Europei vinti con l'Italia. A destra c'è Maitland-Niles, in panchina Zaniolo: con Pellegrini, alle spalle di Abraham, c'è lo spagnolo Perez. Andrea Soncin ritrova dal primo minuto Ampadu e lo schiera in difesa: rispetto alla vittoria - a questo punto inutile - col Bologna, torna titolare Adamu, con Kiyine alle spalle di Henry.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Henry. All. Soncin.