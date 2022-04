Roma, Veretout (che piaceva al Napoli) ormai separato in casa: multa e fuori per la Samp

Jordan Veretout, che cambierà agente, che lascerà la Roma a fine stagione, al centro delle polemiche per la festa con la moglie

Jordan Veretout, che cambierà agente, che lascerà la Roma a fine stagione, al centro delle polemiche per la festa con la moglie nonostante la positività della sua dolce metà, non sarà convocato per Sampdoria-Roma, pagherà una multa per il comportamento poco idoneo nel party di Montecarlo, ma poi vivrà da professionista le ultime settimane a Trigoria prima di lasciare la Roma nel prossimo mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.