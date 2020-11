Roma, Veretout: "Col Napoli non sarà una partita facile, al San Paolo con convinzione"

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato alla stampa al termine del match con il Cluj: "Abbiamo fatto una buona partita. Sapevamo che era diversa da quella dell'andata, abbiamo risposto molto bene questa sera e siamo contenti della vittoria. Abbiamo un gruppo di qualità, tutti sono importanti e chi gioca meno risponde bene sul campo. Abbiamo questa forza quest'anno. Lavoriamo per essere sempre più in alto in classifica e qualificarci in Europa League. Oggi ci siamo qualificati, dobbiamo recuperare bene perché domenica c'è il Napoli, è una partita difficile. Dobbiamo recuperare bene e andare lì con la convinzione di fare il massimo e prendere punti".