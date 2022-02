Roma, Veretout non è più lui: i colloqui tra club e agente lo spingono verso l'addio

Il futuro di Jordan Veretout alla Roma è più che in bilico. I colloqui di Tiago Pinto col procuratore Mario Giuffredi, che quando può rilascia dichiarazioni che alimentano i dubbi verso la prossima stagione, fanno pensare che il rapporto tra il francese e i giallorossi si stia avvicinando alla conclusione. Per scelta e non per necessità, con un divorzio estivo che adesso sembra la strada più probabile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.