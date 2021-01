Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. L'ex Kalinic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Roma-Verona, partita in programma questa sera alle ore 20,45, con cui si conclude il tabellone della 20^ giornata di Serie A. Come previsto, ed annunciato da Fonseca in conferenza, rientra Mkhitaryan nell'undici iniziale giallorosso: con Pedro out, l'armeno affiancherà Pellegrini alle spalle dell'unica punta Mayoral, che prende il posto lasciato da Dzeko ormai da qualche turno. Lopez tra i pali, tutti attesi gli altri. Anche in casa Hellas poche sorprese rispetto alle attese della vigilia, la più rilevante è l'esclusione di Dimarco dall'undici iniziale: dal 1' c'è Lazovic a sinistra. Davanti Kalinic prima punta con Barak e Zaccagni dietro di lui.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.