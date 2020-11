Roma, Villar: "Non pensiamo al futuro: riposiamo e poi testa al Napoli"

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate a Roma Tv al termine del match con il Cluj: "Era una partita difficile, faceva un freddo terribile e non siamo abituati. Abbiamo fatto una buona partita e l'obiettivo era vincere, come abbiamo fatto. Oggi era una partita diversa dal match col Parma ma la squadra ha dimostrato di saper giocare in modi diversi, per questo stiamo facendo una buona stagione. Non dobbiamo pensare troppo al futuro, anche in Spagna Simeone dice di pensare partita dopo partita. Dobbiamo riposare le gambe e pensare al Napoli. E' un giorno triste perché Maradona era uno dei calciatori più forti della storia".