Roma vince in EL, ma perde Belotti e Pellegrini: brutte notizie per Mourinho

Due nuove tegole per la Roma in vista della gara contro il Sassuolo di domenica

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Due nuove tegole per la Roma in vista della gara contro il Sassuolo di domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Andrea Belotti ha infatti riportato la frattura del polso e non sarà a disposizione di Mourinho, così come Lorenzo Pellegrini, che verrà dimesso oggi dall'ospedale e al quale sono stati applicati 30 punti di sutura alla testa. Il centrocampista è in dubbio anche per la gara di ritorno contro la Real Sociedad in Europa League.