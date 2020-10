Roma, visita del dirigente arbitrale Rocchi: dibattito acceso sul ricorso alla VAR

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Gianluca Rocchi, ex arbitro e oggi Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, questa mattina era a Trigoria. Ha incontrato la Roma intrattenendosi con la squadra per fare il punto sul nuovo regolamento con l'ausilio di alcune immagini che prendevano in considerazione degli episodi arbitrali del campionato italiano. Un colloquio durato circa un'ora e mezza in presenza anche dell'Ad Guido Fienga che ha aperto l'incontro. Poi la richiesta da parte di Rocchi ai calciatori su eventuali dubbi inerenti il regolamento e dalla quale è nato un dibattito molto diretto tra le parti in particolare sul ricorso alla Var. Pellegrini, Dzeko, Cristante, Mancini, Spinazzola e Mkhitaryan, insieme a Fonseca, sono stati tra i più attivi in questo dialogo con l'ex arbitro che, una volta terminato con la prima squadra, ha avuto modo di incontrare anche la Primavera e lo staff di Alberto De Rossi. (ANSA).