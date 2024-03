Roma vittoriosa e fortunata: soffre all'Olimpico e batte il Sassuolo di misura

La Roma ritrova il successo all'Olimpico contro il Sassuolo.

Reduce da una sconfitta indolore in Europa League contro il Brighton e dal pareggio contro la Fiorentina, la Roma ritrova il successo all'Olimpico contro il Sassuolo. Primo tempo senza emozioni all'Olimpico. La Roma ha due occasioni da rete, ma Lukaku è impreciso e spara a lato. Il Sassuolo non si rende mai pericoloso, resta tutto asserragliato in difesa. Poco spettacolo, ritmi tutt'altro che alti. Meglio i giallorossi, ma per far gol serve qualcosa in più.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Ed è lo stesso anche delle ultime settimane. Perché è ancora Pellegrini, il migliore dall'arrivo di De Rossi in panchina, a sbloccare la partita con una giocata personale: parte da sinistra, converge al centro, punta l'uomo e con un destro a giro chirurgico non dà scampo a Consigli, trafiggendolo sul palo lontano dopo appena sei minuti. Il gol non cambia l'andamento della partita. Il Sassuolo rimane compatto e prova a ripartire, il primo tiro degli emiliani arriva al 68' con Racic ed è bravo Svilar a sventare il pericolo. Lukaku ha un'altra buona chanche, stavolta sul mancino, ma la cestina ancora sparando fuori da buona posizione. Ma l'occasione più grande è di marca neroverrde, con un cross dalla destra deviato da Llorente prima, Svilar poi e che finisce incredibilmente sul palo e non in porta. Autogol sfiorato, ma la Roma è salva. E si gode i tre punti: al triplice fischio esplode la festa.