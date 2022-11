Roma, vuole eliminare la clausola rescissoria di Dybala: si lavora al rinnovo fino al 2026

Una clausola che però la Roma vorrebbe già eliminare per allontanare potenziali voci di mercato.

Un impatto subito positivo e determinante, poi l’infortunio che lo costringe a rimanere ai box. Ma Paulo Dybala è pienamente coinvolto nel progetto Roma. Il suo arrivo in estate è stato un vero colpo di mercato per i giallorossi, che per anticipare la concorrenza hanno anche accettato di inserire una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

