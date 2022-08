Roma, Wijnaldum a Villa Stuart: per il momento si esclude l'operazione con rientro nel 2023

Arrivano novità dopo l'infortunio alla tibia per Georginio Wijnaldum. La Roma esclude al momento l'operazione a Villa Stuart per l'olandese

Arrivano novità dopo l'infortunio alla tibia per Georginio Wijnaldum. La Roma esclude al momento l'operazione a Villa Stuart per l'olandese. Il calciatore stamattina sarà ingessato come da prassi poi si valuterà se procedere con la terapia conservativa o con l'intervento, ma comunque il rientro in campo è previsto nel 2023: quasi impossibile che il giocatore partecipi al Mondiale. Si attende adesso anche il consulto con la clinica svizzera preferita dai Friedkin, per capire quale strada intraprendere.