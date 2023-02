Roma, Zaniolo inserito in lista UEFA ma resta fuori dal progetto: presenza solo formale

Visti i nuovi paletti UEFA non avrebbe avuto senso escluderlo, ma la sua presenza è comunque solo formale.

In attesa di conoscere tutta la lista UEFA della Roma, per la seconda parte della stagione, con i giallorossi che l'hanno consegnata ma che ancora non l'hanno resa nota vista l'attesa per il settlement agreement con la UEFA, emergono le prime indiscrezioni su Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 giallorosso è stato inserito, ma resta comunque fuori dal progetto tecnico. Visti i nuovi paletti UEFA non avrebbe avuto senso escluderlo, ma la sua presenza è comunque solo formale, sempre che non succeda niente di nuovo nel corso delle prossime settimane.