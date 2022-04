Roma, Zaniolo sibillino sul futuro: "Se resto? Non lo so"

Autore di una tripletta contro il Bodo questa sera Nicolò Zaniolo ha parlato così della prestazione sua e della squadra dopo la conquista della semifinale di Conference League

Autore di una tripletta contro il Bodo questa sera Nicolò Zaniolo ha parlato così della prestazione sua e della squadra dopo la conquista della semifinale di Conference League: “Partita perfetta, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Dedico questa tripletta a mio papà, mia mamma, mia sorella e tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Più che bisogno io ne aveva bisogno la Roma, sono molto felice di aver segnato questa tripletta. Giocheremo queste ultime gare tutte come una finale per provare a conquistare la Champions League, poi a fine stagione vediamo. Ora è importante fare gol e vincere le partite. Mi godo questa serata. - conclude Zaniolo a DAZN senza sbilanciarsi sul futuro - Il mio futuro è qui? I tifosi sono sempre stati fantastici con me anche nei momenti più bui, come quelli degli infortuni, gli voglio bene. Poi non lo so".