Ronaldo, che stangata: multa da 1 mln di sterline per la scenata durante United-Tottenham

Continua a far discutere in Inghilterra il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver abbandonato in anticipo il campo, e la panchina, durante la partita di mercoledì sera contro il Tottenham, l'attaccante portoghese ieri è stato oggetto di un comunicato del Manchester United in cui si faceva presente che non sarebbe stato aggregato alla prima squadra per il Chelsea.

E non finisce qui: secondo quanto si apprende dal Daily Star, infatti, è in arrivo per CR7 una sanzione economica, per niente irrilevante. Ronaldo sarà oggetto di una multa che prevede la trattenuta di due settimane di stipendio, nel caso dell'asso portoghese una cifra che si aggira oltre il milione di euro (è stimata a 1 milione di sterline).