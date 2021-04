Ronaldo gli disse no, ci pensano i compagni: l'Atalanta regala a Gosens una maglia di CR7

"Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di avere la maglia di Ronaldo. Al triplice fischio finale sono andato subito da lui, ma non mi ha nemmeno guardato e ha detto solo no”. È un episodio raccontato direttamente da Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, nella sua autobiografia uscita pochi giorni fa. Al quale ha fatto seguito oggi un siparietto molto simpatico. Come testimoniato da Freuler su Instagram, i compagni di squadra di Gosens all’Atalanta hanno infatti pensato di rimediare al “no” secco di CR7. Come? Regalando al tedesco, nell’ilarità generale dello spogliatoio, una maglia della Juve di Cristiano Ronaldo nuova di zecca.