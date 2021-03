Ronaldo graziato da Calvarese, poi firma una tripletta: Cagliari battuto 3-1

Alla Sardegna Arena finisce 3-1 in favore dei bianconeri Cagliari-Juventus, match delle 18 valido per la 27ª giornata di campionato. Protagonista nel bene e nel male del match Cristiano Ronaldo, autore della tripletta vincente e di un bruttissimo fallo non punito col rosso. Al 12' passa in vantaggio la squadra di Pirlo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Nandez perde di vista Ronaldo che svetta più in alto di tutti e di testa trafigge Cragno. Al 17 episodio da VAR: Ronaldo nel tentativo di colpire il pallone, alza troppo la gamba prende con una scarpata in pieno volto Cragno, che resta a terra ferito. L'arbitro Calvarese, dopo momenti di esitazione, estrae solo il cartellino giallo nei confronti del portoghese, il VAR non interviene. Al 25' la Juve raddoppia grazie ad un rigore trasformato dallo stesso CR7, stavolta è Cragno a colpire in allungo il portoghese: Calvarese non ci pensa due volte e indica il dischetto. Al 33' tris di Ronaldo: solito gioco di gambe del numero 7, preciso mancino sul secondo palo. Al 62' il Cagliari accorcia le distanze: palla recuperata e cross di Zappa, al centro dell'area Simeone, tutto solo, mette la palla dentro da pochi passi.