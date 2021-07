Ronaldo resta alla Juve per un semplice motivo: nessuna offerta per CR7

Nessuna offerta. Come sottolinea questa mattina il quotidiano Tuttosport, tutto è fermo sul fronte Cristiano Ronaldo, anche se il suo agente Jorge Mendes continua a monitorare il mercato in attesa di possibili offerte last minute.

Nonostante i numerosi sondaggi e gli altrettanti rumors fra Paris Saint-Germain e Manchester United, la verità è che nessun club ad oggi ha offerto a CR7 i 31 milioni netti all'anno che guadagna a Torino, fattore che spinge il campione portoghese a restare in Italia fino alla scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno 2022.

Nelle prossime ore l'ex Real Madrid si unirà ai bianconeri per gli allenamenti, ma non è da escludere anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, per chiarirsi una volta per tutte sulle intenzioni del giocatore e sulle esigenze del tecnico in vista della nuova stagione della Juventus.