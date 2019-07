Ronaldo sicuro: "La Juve vincerà la Champions! Se non sarà quest'anno, sarà il prossimo o tra due..."

Cristiano Ronaldo parla a Marca con idee chiare in vista del prossimo anno: "È sempre l'anno della Juventus, del REal Madrid, del Barça...ma la Champions la vince solo una. Vi faccio l'esempio del Barcellona: quanti soldi ha investito negli ultimi cinque anni in giocatori e non ha vinto la Champions League? Non funziona così. La Juve è stata rinforzata molto bene ed è una squadra che combatterà per vincere, come sempre, ma dipenderà da molti fattori. Ma vincerla non deve essere un'ossessione. La Juventus la vincerà: se non lo è quest'anno, si spera che sarà il prossimo, tra due anni... Ha tutti gli ingredienti per vincere".