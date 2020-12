Ronaldo su suo figlio: "A volte beve cola e mangia bibite e patatine, mi dà fastidio e lo sa"

Intervenuto sul palco dei Globe Soccer Awards a margine della premiazione come "Calciatore del secolo", Cristiano Ronaldo ha parlato anche del figlio Cristiano Jr e del suo sogno di ripercorrere le orme del padre nel mondo del calcio: "Vediamo se sarà un grande calciatore. A volte beve cola, bibite e patatine. Mi dà fastidio e lui lo sa. Ha sicuramente del potenziale, è un ragazzo robusto, veloce, dribbla bene, ma ancora non è nulla. Glielo dico ogni volta: ci vuole tanta dedizione, duro lavoro... A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, poi di fare un bagno con l’acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta (CR7 ride, ndr), ma lo capisco: ha solo 10 anni. Non gli metterò nessuna pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. Chiaro, mi piacerebbe che lo diventasse, ma sarà lui a decidere il proprio futuro", le dichiarazioni del campione della Juventus.