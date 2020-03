"Rugani ha fatto il tampone nel giorno della sfida con l'Inter": la Juventus smentisce la sua fidanzata

Quando è stato fatto il tampone per verificare le condizioni di salute di Daniele Rugani? La compagna, Michela Persico, in un'intervista ha spiegato che il tampone è stato fatto domenica 8 marzo, il giorno di Juventus-Inter, col difensore poi regolarmente in panchina. Una notizia che ha scatenato le critiche di tutti. Per fare chiarezza, spiega Sportmediaset, la Juventus ha fatto sapere che il test da cui è poi risultata la positività del giocatore è stato effettuato l'11 marzo con l'esito arrivato nel corso della stessa giornata.