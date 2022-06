Rugani: "Obiettivo Juve è tornare competitivi come negli anni pre-Covid"

Daniele Rugani anche quest'anno è presente all'evento di padel 'Io aiuto il Mayer' a Forte dei Marmi e margine dell'evento ha rilasciato un'intervista

Daniele Rugani anche quest'anno è presente all'evento di padel 'Io aiuto il Mayer' a Forte dei Marmi e margine dell'evento ha rilasciato un'intervista one-to-one al microfono di TMW: "Sono sereno, ho ancora qualche giorno di vacanza. Mi sto divertendo e allenando per farmi trovare pronto. Ora gli ultimi giorni di relax, poi ci ributtiamo a capofitto. Io mi aspetto di essere a disposizione e farmi trovare pronto, come ho sempre fatto. Voglio dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi e tornare competitivi".

Il difensore della Juventus si è soffermato anche sul possibile ritorno di Paul Pogba, sul prossimo campionato e non solo: "Pogba? Non lo so, speriamo. Sono due anni che facciamo più fatica in campionato, è giusto tornare ai livelli che ci competono. Dopo aver passato l'anno del Covid-19 una pausa così per il Mondiale può essere strana ma ne abbiamo vissute di peggio, per cui ci adatteremo e sarà un bel campionato perché quest'anno penso che sarà molto molto aperto".