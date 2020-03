Rugani positivo, Inter al riparo dal Coronavirus: squadra, staff e dirigenti in isolamento

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - L'intero gruppo dell'Inter che ha partecipato alla trasferta di Torino è stato sottoposto ad isolamento domiciliare preventivo per il periodo necessario di quindici giorni. Calciatori, staff, dirigenti si atterranno scrupolosamente alle disposizione previste dalle Autorità competenti come d'obbligo per ogni cittadino che si trovi in situazioni simili. Sono i provvedimenti adottati dal club nerazzurro dopo la positività del difensore della Juventus Rugani al coronavirus. Per ora non sono previsti tamponi per le persone in quarantena domiciliare. (ANSA).