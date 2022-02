Sacchi sull'Inter: "Risultato esagerato, non c'è tanta distanza col Liverpool"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della gara dell'Inter di ieri sera contro il Liverpool, con i nerazzurri sconfitti per 2-0 a San Siro: "Nel primo tempo il Liverpool ha dominato e l’Inter è stata a guardare, con un atteggiamento molto italiano. Nella ripresa, invece, i nerazzurri hanno tolto la maschera e hanno cominciato a giocare, a tenere il pallone e, di conseguenza, a mettere in difficoltà gli avversari. Ma il risultato, lo dico subito, è esagerato. Lo so che a guardare il punteggio finale c’è da disperarsi, ma io credo che l’Inter, nonostante la sconfitta, non sia così distante dal Liverpool e credo che i nerazzurri potrebbero anche vincere ad Anfield".