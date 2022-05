Sale la febbre a Salerno, sold out l'Arechi: possibili nuovi posti dal settore ospiti

Da qualche minuto sono praticamente introvabili i biglietti di curva Sud e distinti per Salernitana-Udinese.

Da qualche minuto sono praticamente introvabili i biglietti di curva Sud e distinti per Salernitana-Udinese. La tifoseria granata ha preso d'assalto i circuiti online e le ricevitorie abilitate acquistando in massa il prezioso ticket per l'ultima gara di campionato decisiva per la permanenza in Serie A. Si attende, infatti, ora l'ok definitivo per mettere in vendita circa 1000 biglietti per l'anello inferiore della curva Nord al prezzo di 18 euro e senza alcun ridotto. Non c'è una stima ufficiale, ma tra paganti, abbonati e omaggi è stata ampiamente superata quota 18000, potrebbero esserci ulteriori scorte per la tribuna verde e la tribuna azzurra mentre da Udine sono attese 150 persone. Tuttora ci sono code lunghissime presso Fans Shop, Edicola Boom e altri punti vendita che, a loro volta, attendono informazioni ufficiali dal club. A riferirlo è il portale Tuttosalernitana.