Salernitana, 3 i ballottaggi per il derby col Napoli: altra chance dal 1' per Piatek

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Salernitana si lavora sodo per preparare la delicatissima trasferta di Napoli. Per Paulo Sousa sono ben 3 i dubbi di formazione per il match del Maradona: in attacco Piatek al momento sta vincendo la staffetta con Botheim, con la speranza che l'attaccante polacco ritrovi una rete dopo un lungo digiuno. Sulla fascia Kastanos è in vantaggio su Mazzocchi, con il cipriota che così non giocherebbe da trequartista, ma spostato completamente in un'altra zona di campo. Infine l'ultimo nodo è quello nel reparto arretrato, con Lovato che sembra poter avere una maglia da titolare su Troost-Ekong.

Tutti dubbi molto significativi per la Salernitana in vista di una partita altrettanto delicata, ma Sousa non ha nessuna intenzione di fermare questa lunga striscia di risultati positivi e dimostrare in terra azzurra che anche una squadra come la Salernitana può dare fastidio a chiunque. A riportarlo è TuttoSalernitana.