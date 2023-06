Salernitana, 4 nomi per il dopo Paulo Sousa: Iervolino pensa anche ad un ex Napoli

Il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis hanno ragionato su quattro nomi in particolare

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salernitana a lavoro per il post Paulo Sousa. In queste ore, secondo quanto riportato d TMW, il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis hanno ragionato su quattro nomi in particolare: Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo sono in pole position, in seconda battuta Vincenzo Montella e la new entry Daniele De Rossi. Inesperto, reduce da una esperienza non positiva alla guida della Spal, ma ritenuto dal ds sufficientemente carismatico per sposare un progetto a medio-lungo termine. Si ragiona anche sul profilo di Farioli, vicino alla panchina granata già dopo il secondo esonero di Nicola. Una pista al momento fredda rispetto a quanto trapelava 24 ore fa.