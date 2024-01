Salernitana a caccia di rinforzi per la sfida al Napoli: pronti due acquisti dall'Atalanta

Si scalda l'asse con l'Atalanta in casa Salernitana: il direttore generale Walter Sabatini è al lavoro per definire un doppio innesto dal club bergamasco.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Si scalda l'asse con l'Atalanta in casa Salernitana: il direttore generale Walter Sabatini è al lavoro per definire un doppio innesto dal club bergamasco. Si tratta del centrocampista Michael Adopo e del difensore José Luis Palomino. "Il centrocampista francese - scrive 'TuttoSalernitana' - è in procinto di passare alla Salernitana già nel corso di questa settimana per mettersi poi a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta del Maradona contro il Napoli. L'Atalanta non voleva lasciarlo partire ma il club granata ha continuato la trattativa, che si è ora sbloccata".

Grande ottimismo anche per l'arrivo di Palomino. Il calciatore classe 1990 (in scadenza di contratto a giugno con i bergamaschi), arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto di un anno e mezzo (quindi fino a giugno 2025). Un rinforzo di esperienza quindi per la Salernitana che si assicurano un centrale mancino che all'occorrenza può essere impiegato anche come terzino sinistro, ciò che i campani cercavano ormai da un anno e mezzo.