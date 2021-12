Salernitana a rischio esclusione: la FIGC si prende tempo fino al girone d'andata

Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per le determinazioni dei trustee in merito alla cessione della Salernitana e nessuna delle tre offerte pervenute può essere accettata perché tutte e tre sono manchevoli. Mancano le caparre, il 5% del prezzo totale chiesto a titolo cauzionale per avviare l'iter. E questa mattina è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Due scenari

A questo punto ci sono due possibilità: l'esclusione dal campionato, oppure una proroga straordinaria per arrivare in fondo alla stagione. Da Milano al momento non arrivano commenti, ma alla squadra di Colantuono mancano due partite per terminare il girone d'andata, poi la Figc dovrà decidere. Un calendario monco creerebbe un imbarazzo diffuso, ma allo stesso tempo, una proroga allungherebbe solo l'agonia considerando che a gennaio fare mercato sarebbe quasi impossibile e che in tanti potrebbero chiedere la cessione.

La squadra

Ieri gli allenamenti sono ripresi in un clima surreale. Anche l'allenatore nelle ultime dichiarazioni ha chiarito che la situazione "sta diventando un gioco al massacro" aggiungendo che i giocatori "hanno provato a far finta di nulla ma alla lunga ne risentono". Lo spogliatoio ha provato a fare quadrato, ma in vista della sfida di domani contro l'Inter, le speranze di vedere in campo una squadra serena, sono poche. A riportarlo è Il Mattino.