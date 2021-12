Salernitana a rischio esclusione, la Lega chiede proroga fino a fine stagione: la conferma di Dal Pino

La Lega Serie A ha chiesto una proroga fino a fine stagione per la cessione della Salernitana, al fine di non escluderla dal campionato. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, parla al termine dell'Assemblea di Lega Serie A di oggi, confermando la richiesta di "salvataggio" della Salernitana per la salvaguardia della regolarità del campionato: "Faremo un comunicato a breve, sulla Salernitana i club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport, questo va da sé".