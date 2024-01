Salernitana, aggiornamento dall'infermeria: un altro indisponibile per Napoli

La Salernitana, che si prepara ad affrontare il Napoli, è ancora in emergenza soprattutto nella zona mediana di campo.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Salernitana, che si prepara ad affrontare il Napoli, è ancora in emergenza soprattutto nella zona mediana di campo. Squalificato Maggiore e con Coulibaly impegnato in Coppa d'Africa, il tecnico di granata Filippo Inzaghi non potrà contare neanche su Grigoris Kastanos.

Il cipriota infatti, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttosalernitana, non recupererà per il derby di sabato. La speranza della Salernitana è quella di riaverlo a disposizione per la sfida successiva contro il Genoa, in programma all'Arechi domenica 21 gennaio.