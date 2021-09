Salernitana, altra figuraccia a Torino: 4-0 nonostante una gara difensiva

Il Torino batte 4-0 la Salernitana nel match delle 15, valido per la terza giornata di Campionato. Allo stadio Olimpico Grande Torino, i padroni di casa sbloccano la gara al 45' grazie a Sanabria: errore in marcatura di Gagliolo e Ruggieri, l'attaccante arriva prima di tutti e la sblocca proprio quando l'arbitro stava per fischiare la fine del primo tempo. Gli uomini di Juric raddoppiano al 66' con Bremer: Kechrida fuori posizione, errore in marcatura di Gagliolo e il Torino firma il 2-0. Toro che non si accontenta e nel finale arrotonda il punteggio approfittando di altre due dormite difensive della Salernitana: prima Pobega all'87' e poi Lukic al 91' firmano il poker.