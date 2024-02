Salernitana, altra grana per Iervolino: TAS tira in ballo i granata su questione Ederson

Il nodo della questione è che l'agenzia brasiliana ritiene di aver diritto al pagamento in proprio favori del 10% della rivendita del ragazzo

Non c'è pace per la Salernitana. Il Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna, dopo la questione Botheim-Krasnodar, ha tirato in ballo i granata anche per quanto riguarda la questione Ederson, centrocampista brasiliano che il club di Danilo Iervolino ha ceduto nell'estate del 2022 all'Atalanta. A citare in giudizio i granata, secondo quanto riportato dall'edizione locale de Il Mattino, è stata la società Link Sport, che attualmente cura gli interessi del calciatore, con al vertice il procuratore André Cury.

Il nodo della questione è che l'agenzia brasiliana ritiene di aver diritto al pagamento in proprio favori del 10% della rivendita del ragazzo, circa 1,7 milioni di euro, in base ad accordi che sarebbero stati presi due anni fa, nel mese di gennaio, proprio con Walter Sabatini, a quei tempi direttore generale, nel momento dell'acquisto di Ederson dal Corinthians.

La Salernitana ha ceduto alla Dea Ederson per 22,9 milioni di euro, anche se la parte cash è stata abbassata inserendo nell'affare Matteo Lovato, valutato 5,5 milioni di euro, come emerge dai numeri pubblicati dal team. Il pool legale rinforzato dall'avvocato Salvatore Civale, che si unisce ai professori Salvatore Sica e Francesco Fimmanò, avrà il compito di difendere il club, evidenziando che le richieste sono illegittime. A maggio si avranno ulteriori aggiornamenti.