Salernitana, altro rinforzo: Eder ha detto sì a Sabatini

Sabatini su Eder, l’attaccante ha detto sì alla Salernitana. È questo quanto riporta Cronache di Salerno: "L’ultima idea è l’attaccante Eder del San Paolo. L’attaccante italo-brasiliano gode ancora di un ottimo rapporto con Walter Sabatini per via dei suoi trascorsi all’Inter e allo Jiangsu Suning. L’ex nazionale azzurro sarebbe anche disposto a liberarsi pur di tornare in Italia e tentare l’impresa in Serie A con la Salernitana".