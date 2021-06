Salernitana, ancora caos sulla cessione. Il sindaco di Salerno: "Pronti a iniziative legali"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con un post sul proprio profilo Facebook ha voluto dire la sua sulla situazione relativa alla cessione della Salernitana ribadendo che difenderà in ogni sede il diritto della squadra campana di giocare in Serie A: "Ribadiamo ancora una volta una verità indiscutibile più volte espressa in queste settimana di attenta valutazione della situazione. La Salernitana deve giocare la Serie A conquistata sul campo. È un diritto intangibile quali che siano le ipotesi gestionali portate alla valutazione delle autorità sportive. - si legge ancora nel post - Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno il Comune di Salerno è pronto, oltre a continuare a far sentire la sua ferma voce, anche ad iniziative legali ed istituzionali in ogni sede e con tutti gli strumenti disponibili".