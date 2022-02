Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: Nicola col 4-2-3-1, confermato Sepe

Sono ufficiali le scelte di formazione di Salernitana e Bologna per la sfida dell'Arechi in programma alle ore 15:05 e valida per il 27° turno di Serie A.

Sono ufficiali le scelte di formazione di Salernitana e Bologna per la sfida dell'Arechi in programma alle ore 15:05 e valida per il 27° turno di Serie A. Eccole nel dettaglio: SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson; Verdi, Kastanos, Ribery; Djuric. Allenatore: Nicola. BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.