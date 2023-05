Salernitana, cambiano date ritiro a Rivisondoli per evitare incrocio col Napoli: i dettagli

Trovata l'intesa per il ritiro estivo della Salernitana a Rivisondoli (L'Aquila).

Trovata l'intesa per il ritiro estivo della Salernitana a Rivisondoli (L'Aquila). La Prefettura ha comunicato al sindaco, Giancarlo Iarussi, di aver sciolto il nodo ordine pubblico vista la contemporanea presenza del Napoli campione. La Bersagliera aveva già delimitato il periodo di ritiro a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto. L'arrivo però dei cugini partenopei dal 29 luglio, di "casa" a Rivisondoli ma in campo a Castel di Sangro (L'Aquila) dopo una prima parte di ritiro a Dimaro, ha spinto il Prefetto a rivedere il piano sicurezza.

Dai primi confronti, nonostante l'ottimismo dell'ad granata Maurizio Milan sul tema, è emersa la necessità di gestire nel dettaglio l'ordine pubblico tra due tifoserie rivali. Da qui, la scelta di "consigliare" la Salernitana a lasciare non oltre il 28 luglio il Grand Hotel Europa di Rivisondoli. I granata proseguiranno quindi il ritiro "spezzatino" a Fiuggi. Intanto l'onda lunga del Napoli campione d'Italia è pronto a travolgere l'Alto Sangro e in particolare il capoluogo che si veste sempre più di azzurro per abbracciare i partenopei