Salernitana, caso Dia: intraprese vie legali, chiesta riduzione del 50% dell'ingaggio

TuttoNapoli.net

Come riporta TuttoSalernitana.com, dopo il rifiuto di Boulaye Dia di subentrare durante la partita poi pareggiata sul campo dell'Udinese, il presidente Danilo Iervolino si muoverà anche per vie legali. L'attaccante senegalese è stato già messo fuori rosa e attaccato duramente dal patron granata, durante l'incontro tra società e squadra del 3 marzo. Ma a quanto pare le misure di sanzione non sono finite qui.

È stata infatti ufficialmente depositata l'istanza al Collegio Arbitrale: la Salernitana ritiene gravissimo il comportamento assunto dal calciatore in quel di Udine e spinge per la decurtazione dello stipendio del 50% per giusta causa. Si tratterebbe di un risparmio superiore ai 300mila euro.