Salernitana, Colantuono all’ultima spiaggia: sarà decisiva la gara contro il Genoa

La posizione di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana è tutt'altro che solida. Il pareggio di ieri contro lo Spezia ha il sapore della sconfitta, con il presidente Iervolino che ha lasciato l'Arechi scuro in volto dopo aver parlato con Sabatini. La sensazione è che la partita contro il Genoa sia quella dell'ultima spiaggia per il tecnico, che deve vincere per allontanare lo spettro dell'esonero. A scriverlo è Il Mattino, come riportato da Tuttomercatoweb.com