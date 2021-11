Salernitana, Colantuono: "Col Napoli primo in classifica abbiamo fatto bene"

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria: "Dobbiamo fare di più, ma tutto sommato ci stiamo provando. In A mica puoi creare dieci occasioni a partita? Ci manca cinismo, a volte siamo stati anche sfortunati. Con l'Empoli abbiamo fatto due gol sfiorandone un terzo. Stesso discorso a Venezia. Col Napoli, primo in classifica, ci siamo proposti bene. A Roma due legni gridano vendetta. Non vedo una situazione così negativa. Ma i numeri parlano chiaro".