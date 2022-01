Salernitana, Colantuono crede nella salvezza: "Dopo il Napoli calendario più fattibile"

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato della corsa salvezza dei granata ai microfoni di DAZN: "Qui è successo di tutto e di più. Mi era stato chiesto di tenere in vita la squadra e penso di esserci riuscito. Contro le nostre rivali ce la siamo giocata facendo 5 punti in 7 partite. Il nostro compito è rimanere attaccati alla classifica, dobbiamo recuperare due partite e possiamo rimanere vicini a quelle davanti. Dopo il Napoli il calendario sembra più fattibile e dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti in quel momento".