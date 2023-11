Salernitana come il Napoli: maglia di Halloween per il derby

Salernitana in nero per la sfida di Coppa Italia vinta 4-0 contro la Sampdoria

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Salernitana in nero per la sfida di Coppa Italia vinta 4-0 contro la Sampdoria. In occasione dei sedicesimi contro i blucerchiati, la squadra granata ha infatti indossato la terza maglia. Come si legge su Tuttosalernitana, per il derby contro il Napoli, in programma sempre allo stadio Arechi sabato pomeriggio alle 15:00 invece i calciatori della Salernitana indosseranno una maglia speciale dedicata alla festa di Halloween con il tema del Castello Arechi, sperando che possa portare fortuna in una sfida complicata contro i campioni d'Italia in carica. Lo ha annunciato la stessa società campana con un post sui propri profili social, con il messaggio "On Halloween night...

on the derby road". Lo scorso anno per due volte la compagine granata ha utilizzato delle maglie speciali, per la sfida con la Cremonese a tema 'Luci d'artista' e con la Juventus a tema San Valentino.