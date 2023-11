Salernitana, crisi totale: ko col Napoli può essere fatale a un ex azzurro

La crisi della Salernitana, al momento ultima in classifica con appena 4 punti collezionati in 11 giornate di campionato

La crisi della Salernitana, al momento ultima in classifica con appena 4 punti collezionati in 11 giornate di campionato, potrebbe portare alle rivoluzioni anche sul piano societario. Come riporta oggi Il Mattino, infatti, il patron Iervolino è tutt'altro che soddisfatto dell'andamento della squadra e, dopo aver cambiato la guida tecnica con l'arrivo di Inzaghi, starebbe tenendo ora sulla graticola anche Morgan De Sanctis.

Se il direttore sportivo dovesse saltare le soluzioni sono pronte: nell'ultima uscita all'Arechi c'era anche Daniele Faggiano, mentre sono più sfumate le candidature di Fabio Lupo e Pasquale Foggia. Smentiti, invece, i contatti con l'ex milanista Massara.