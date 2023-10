Salernitana, duro striscione degli ultrà: "Viziati, fate gli uomini o sarete indesiderati"

Fonte: ANSA

(ANSA) - SALERNO, 19 OTT - "I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati". È lo striscione esposto nel pomeriggio dagli ultras della Curva Sud Siberiano all'esterno del centro di allenamento della Salernitana. Un messaggio rivolto ai calciatori in vista della sfida di domenica, che sa già di spareggio salvezza, contro il Cagliari. I tifosi, mentre all'interno del centro sportivo era in corso la seduta di allenamento, dall'esterno hanno anche intonato cori per chiedere ai calciatori di tirare fuori gli attributi.

Sul fronte tecnico Filippo Inzaghi, che ha ritrovato i nazionali, sta continuando a lavorare sulla difesa a quattro. L'allenatore granata sta provando sia il 4-3-2-1 che il 4-3-3, due soluzioni che potrebbero tornare utili in vista del match contro il Cagliari. (ANSA).