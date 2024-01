Salernitana, emergenza a centrocampo col Napoli: Candreva arretra in mediana?

L'emergenza a centrocampo della Salernitana per il derby contro il Napoli potrebbe spingere Filippo Inzaghi a qualche cambio tattico e di posizione.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'emergenza a centrocampo della Salernitana per il derby contro il Napoli potrebbe spingere Filippo Inzaghi a qualche cambio tattico e di posizione per alcuni calciatori. Già contro la Juventus il tecnico granata è stato costretto a tornare al 3-4-2-1 (o 3-5-2 in fase di non possesso) per fronteggiare le tante assenze dei granata a centrocampo e sulle corsie laterali.

L'unico centrocampista di ruolo a disposizione contro il Napoli potrebbe essere Legowski, più l'argentino Martegani, che è soprattutto un trequartista. Nelle due gare con la Juve Inzaghi ha provato Bronn e Sambia sulla linea mediana, ma un'altra delle idee potrebbe essere anche quella di arretrare Antonio Candreva e affiancarlo quindi al polacco e all'ex San Lorenzo. Già contro i bianconeri, l'ex Lazio si è posizionato proprio tra la trequarti e il centrocampo e non è ipotesi da scartare quindi quella della riconferma del 3-5-2 con Martegani al posto di Maggiore e un Candreva qualche metro più indietro, con la riconferma del resto degli uomini visti contro i bianconeri. A riportarlo è Tuttosalernitana.