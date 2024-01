Salernitana, emergenza a centrocampo per Napoli: un titolare vicino al Genoa

Aumenta in casa Salernitana l’emergenza a centrocampo in vista della sfida contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aumenta in casa Salernitana l’emergenza a centrocampo in vista della sfida contro il Napoli. Ecco quanto si legge sul portale TuttoSalernitana: “E’ in via di definizione il trasferimento del centrocampista Emil Bohinen al Genoa. In questo momento i documenti sono arrivati nelle rispettive sedi e devono soltanto essere firmati e depositati. La formula è il prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro.

Singolare si pensi a cedere un calciatore in un reparto già ridotto all'osso, tra l'altro a una diretta concorrente e senza un guadagno certo se non un risparmio sullo stipendio. Se davvero Bohinen partisse prima di sabato, si potrebbe accelerare per Majer tuttavia considerato una alternativa ai titolari. A Cremona non ha convinto e la dirigenza grigiorossa è disposta a farlo partire anche gratis. Domani mattina attese novità”.